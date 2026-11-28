У Києві пролунав вибух: є влучання
Росія продовжує атакувати Україну безпілотниками. Вибух пролунав у Києві вдень 28 листопада.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Що відомо про атаку
О 13:42 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА повз Велику Димерку курсом на Київ, за кілька хвилин – на Троєщину.
Вибухи в столиці. Місто під атакою БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях!
– написав Кличко уже о 13:48.
Згодом він розповів, що сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Фахівці оперативно з'ясовують ступінь пошкоджень. У деяких районах столиці можуть бути перебої з електрикою та водопостачанням.
Нагадаємо, що російські ударні безпілотники вранці 28 листопада завдали удару по Білій Церкві на Київщині. Унаслідок цього постраждали 3 людини.
Удар безпілотників спричинив займання на території місцевого гаражного кооперативу. Вибухова хвиля також вибила шибки у квартирах двох розташованих поруч житлових багатоповерхівок. А ще було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.