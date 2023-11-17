У Волгограді горів завод із виробництва радіаторів: є поранені
У Волгограді двічі за день гриміли потужні вибухи. Як наслідок, сталась пожежа на заводі, який займається виробництвом радіаторів.
Про вибухи та пожежу повідомили спершу російські телеграм-канали. Відомо про поранених.
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Що сталось
Вибух стався у Волгограді на заводі з виробництва радіаторів "Форте Пром ГмбХ". За попередньою версією, на заводі спалахнуло скупчення алюмінієвого пилу в одному з приміщень підприємства.
Унаслідок вибуху сталась пожежа / Фото з телеграм-каналів
Площа горіння становила близько 20 квадратних метрів, . Принаймні про це повідомили в пресслужбі мерії Волгограда.
Поранено двоє людей
Унаслідок вибуху поранення отримали двоє людей. Зазначають, що постраждалих під час вибуху на заводі чоловіків 29 і 32 років доставлено до лікарні. Їх стан середньої тяжкості.
Вибух у російському Волгограді: відео
В Росії обіцяють розслідувати інцидент
Російські ЗМІ повідомили, що прокуратура Червоноармійського району та районний слідчий відділ Слідкому Росії розпочали перевірку за фактом надзвичайної події.
Водночас зазначають, що минулого року у жовтні на цьому ж заводі стався вибух алюмінієвої пудри. Тоді унаслідок вибуху загинула людина, ще двоє працівників – отримали поранення.
Часті пожежі в країні-агресорі
- Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Росії почастішали вибухи та пожежі.
- Так, лише минулої ночі, 16 листопада, під Волгоградом уже фіксували масштабну пожежу на території військової частини. Місцеві жителі також повідомили про звуки вибухів.