Вибух на заводі в Сергієвому Посаді стався не на "складі піротехніки": свіжі супутникові фото
Джерело:Марк Крутов
У Сергієвому Посаді 9 серпня пролунав гучний вибух. Журналісти припустили, що "бавовна" сталася не на складі піротехнічної компанії, а в сусідній будівлі.
Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов. Він вивчив супутникові знімки та геолокацію місця вибуху.
До теми Вибухнула далеко не оптика: офіцер ЗСУ припустив наслідки від "бавовни" у Сергієвому Посаді
Вибух міг статися не на "складі піротехніки"
За словами Крутова, вибух на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді стався не в будівлі, де був склад піротехнічної компанії "Піро-Росс", як стверджували російські правоохоронні органи, а по сусідству.
На супутникових знімках видно, що будівля, в якій був склад, – ціла. Своєю чергою, вирва від вибуху розміщена поруч, де стояла інша будівля. Інформації про те, що було в ній, на Wikimapia немає. Водночас журналіст не відкидає ймовірності того, що цю будівлю теж орендувала компанія "Піро-Росс".
Директора компанії "Піро-Росс" Сергія Чанкаєва після "бавовни" затримали. У квітні 2023 року компанію визнали банкрутом, після чого замість Чанкаєва призначили конкурсного керівника. До допиту директор "Піро-Росс" також стверджував, що вибух стався на сусідньому складі, де зберігалися металеві труби.
Слідчі, які затримали Чанкаєва, провели обшук. На відео, яким Слідчий комітет супроводжував новину про затримання посадовця, вони зазирали в коробки у напівзруйнованому приміщенні. Ті виглядали цілими, попри те, що внаслідок вибуху сильні руйнування були навіть у сусідньому цеху.
Дивіться супутникові знімки місця події
Варто прочитати Серйозна втрата для росіян: полковник запасу припустив, що могли розробляти у Сергієвому Посаді
Вибух на заводі у Сергієвому Посаді: коротко
- Жителі столичного регіону країни-терористки 9 серпня чули потужний вибух, після якого в небі з'явився величезний стовп диму, що нагадує гриб. Вибухова хвиля повибивала вікна в будинках, що розташовані біля Загорського оптико-механічного підприємства.
- Загорський оптико-механічний завод входить до холдингу "Швабе" держкорпорації "Ростех", який є провідним розробником та виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я Росії.
- З відкритих джерел відомо, що на заводі виробляли оптичні приціли, тепловізори на імпортних матрицях, головки самонаведення ракет, біноклі та прилади нічного бачення.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що це цілком закономірний процес. Росія не здатна повністю вберегтися від таких подій, а вони відбуватимуться дедалі частіше.