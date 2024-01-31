Вибух у Шевченківському райсуді Києва: судитимуть 6 співробітників слідчого ізолятору

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо вибухів у Шевченківському районному суді Києва. До суду направили обвинувальні акти щодо шести співробітників "Київського слідчого ізолятора".

Правоохоронці встановили щосекундну хронологію подій, коли 5 липня 2023 року у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду Києва здетонувала вибухівка. Відомо, що 3 співробітникам слідчого ізолятора інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, а ще 3 – службове підроблення.

Дивіться також Нажива на ЗСУ: адвокат Романа Гринкевича відповів, чи будуть вносити заставу

Що показало розслідування

За даними слідства, через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби 5 липня 2023 року арештант (підозрюваний у справі про вибух гранати біля Верховної Ради 2015 року Ігор Гуменюк – 24 Канал) виніс із "Київського слідчого ізолятора" та проніс саморобні вибухові пристрої до Шевченківського районного суду.

Пізніше в приміщенні суду він привів їх у дію. Це призвело до його загибелі, а також до поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Правоохоронці встановили, що співробітники ДУ "Київський слідчий ізолятор" передали арештанта конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей. Відомо, що самі працівники конвойної служби теж не провели особистий обшук. Також вони не перевірили речі фігуранта перед тим, як доставити до суду.

Також слідство встановило, що 3 працівників слідчого ізолятора підробляли акти обшуків камерних приміщень. Вони фактично перевірки не проводили.

Внаслідок цього утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами. Відомо, що у камері загиблого арештанта виявили гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини. Частина з цих речовин увійшла до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді.

Що відомо про вибух у Шевченківському суді Києва