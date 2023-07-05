Вибух у Шевченківському суді: постраждали двоє поліцейських, чи є жертви
У Шевченківському суді Києва 5 липня пролунав вибух. Теракт, ймовірно, вчинив Ігор Гуменюк, який 31 серпня 2015 року кинув гранату під Верховною Радою.
Сьогодні суд мав продовжити обвинуваченому запобіжний захід. До цього він перебував в СІЗО, повідомляє 24 Канал.
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Внаслідок першого вибуху ніхто не постраждав
Загиблих і постраждалих внаслідок вибуху в Шевченківському райсуді Києва немає. Про це повідомили у Службі судової охорони.
Варто зауважити, що у Шевченківському райсуді нібито пролунав ще один вибух. Після цього у мережі почали повідомляти, що постраждалі таки є.
Після вибуху з будівлі суду вибіг поліцейський і вимагав, щоб терміново під'їхала швидка допомога,
– повідомили у ЗМІ.
Дивіться відео з місця події
З будівлі суду нібито винесли двох людей на ношах.
У двір суду заїхали декілька машин з нацгвардійцями. Потім – швидка допомога. І ось декілька хвилин тому дійсно стався якийсь такий хлопок, вибігли схвильовані поліцейські та змусили всіх представників ЗМІ розійтися, аби у двір проїхала швидка допомога. Що там сталося, досі не відомо,
– розповіла в ефірі національного телемарафону кореспондентка Вікторія Прокопчук.
На місце приїхала швидка: відео
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Постраждали поліцейські
В Офісі генпрокурора згодом розповіли, що за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва розпочалося досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти, яку вчинили небезпечним для життя багатьох людей способом.
"5 липня 2023 року біля 17:20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у приміщенні Шевченківського районного суду Києва. Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій", – мовиться у повідомленні.
Станом на 19:40 було відомо, що зловмисник зачинився всередині конвойного приміщення. Правоохоронці вживали заходів, аби його затримати.
"Є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються", – повідомили в Офісі генпрокурора.
Наразі на місці події перебувають прокурори, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи