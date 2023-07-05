Вибух у Шевченківському суді: постраждали двоє поліцейських, чи є жертви

У Шевченківському суді Києва 5 липня пролунав вибух. Теракт, ймовірно, вчинив Ігор Гуменюк, який 31 серпня 2015 року кинув гранату під Верховною Радою.

Сьогодні суд мав продовжити обвинуваченому запобіжний захід. До цього він перебував в СІЗО, повідомляє 24 Канал.

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Внаслідок першого вибуху ніхто не постраждав

Загиблих і постраждалих внаслідок вибуху в Шевченківському райсуді Києва немає. Про це повідомили у Службі судової охорони.

Варто зауважити, що у Шевченківському райсуді нібито пролунав ще один вибух. Після цього у мережі почали повідомляти, що постраждалі таки є.

Після вибуху з будівлі суду вибіг поліцейський і вимагав, щоб терміново під'їхала швидка допомога,

– повідомили у ЗМІ.

Дивіться відео з місця події

З будівлі суду нібито винесли двох людей на ношах.

У двір суду заїхали декілька машин з нацгвардійцями. Потім – швидка допомога. І ось декілька хвилин тому дійсно стався якийсь такий хлопок, вибігли схвильовані поліцейські та змусили всіх представників ЗМІ розійтися, аби у двір проїхала швидка допомога. Що там сталося, досі не відомо,

– розповіла в ефірі національного телемарафону кореспондентка Вікторія Прокопчук.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правопорушник, який влаштував вибухи у Шевченківському суді, загинув на місці події

На місце приїхала швидка: відео

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Постраждали поліцейські

В Офісі генпрокурора згодом розповіли, що за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва розпочалося досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти, яку вчинили небезпечним для життя багатьох людей способом.

"5 липня 2023 року біля 17:20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у приміщенні Шевченківського районного суду Києва. Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій", – мовиться у повідомленні.

Станом на 19:40 було відомо, що зловмисник зачинився всередині конвойного приміщення. Правоохоронці вживали заходів, аби його затримати.

"Є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі на місці події перебувають прокурори, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи