В окупованій Макіївці ранкова "бавовна": ймовірно, детонує склад окупантів

Яскравим і феєричним став ранок 6 серпня для російських загарбників у тимчасово окупованій Макіївці. Туди підвезли свіженьку "бавовну", яка буйно розцвітає.

Якщо ж серйозно, то демілітаризація ворожих складів іде повним ходом. російські боєприпаси здіймаються у повітря, скорочуючи шанси загарбників на ефективний наступ.

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Зранку у Макіївці яскраво палало

У місцевих телеграм-акаунтах з'явилось відразу безліч публікацій. На них можна бачити як відео з тимчасово окупованої Макіївки, так і світлини. Усі матеріали демонструють, наскільки красиво й ефектно горять ворожі склади.

У Макіївці горять та детонують ворожі склади / Фото з каналу "Типичный Донецк"

Ми, звичайно ж, достеменно не можемо сказати, чи це саме вони. Але судячи з клубів диму та постійних детонацій, можна чітко зрозуміти, що мовиться про боєкомплект, який детонує один за одним.

Над містом здіймаються чорні клуби диму: дивіться відео

Херсонщина та Запоріжжя теж демілітаризуються

Напередодні ми розповідали про ефективну демілітаризацію в окупованих районах Запорізької та Херсонської областей. Свіженьку "бавовну" привезли на склади загарбників у Токмаку та Бериславщині. У кожній з областей стало на один ворожий склад боєприпасів менше.

Як і загалом окупантів стає все менше. Від початку повномасштабного вторгнення вдалось ліквідувати 41 650 російських загарбників. Водночас зауважимо, що це досить приблизна цифра, адже підрахувати точні втрати ворога неможливо через активні бойові дії.

Скромнішими також стали запаси техніки у російській армії. На брухт уже перетворили 1792 танки, 4032 бойові броньовані машини, 950 артилерійських систем, 260 РСЗВ, а також 123 одиниці засобів ППО.

1792 танки, 4032 бойові броньовані машини, 950 артилерійських систем, 260 РСЗВ, а також 123 одиниці засобів ППО. На балансі ворожої армії також на 123 літаки, 191 гелікоптер, 742 БпЛА, 182 крилаті ракети, 15 суден, 2964 автомобілі й автоцистерни та 83 одиниці спеціальної техніки менше.

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