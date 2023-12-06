У Таганрозі пролунав потужний вибух: чуло все місто

До російського Таганрогу два дні поспіль "зазирає на вогник" "бавовна". Місцеві жителі пишуть, що щось знову "бахнуло" у центрі міста.

Російські пабліки повідомляють, що в Таганрозі зовсім неспокійно. Там пролунав потужний вибух, яке чуло все місто.

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"Бавовна" у Таганрозі

Приблизно о 16:40 у мережі жителі країни-агресорки розпочали тривожну перекличку, намагаючись з'ясувати, що то воно так голосно "бахнуло", і де саме. Як виявилося, вибух відчули мешканці різних районів населеного пункту. Хтось пише, що він стався у районі "Русского поля", хтось – "Военного городка", інші кажуть, що чули вибух на околиці міста.

Жителі Таганрога обмінюються враженнями / Скриншот

На Таганрог вже летіла "ракета"

Зранку 5 грудня у місті було дуже гучно. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів близько 10 години 28 хвилин за місцевим часом. Вони були настільки потужними, що "аж вікна здригалися".

Тим часом російські пропагандисти заспокоювали населення, мовляв, то "ПВО" збила українську ракету.

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6 грудня у тимчасово окупованому Луганську приблизно о 15:00 у центрі міста пролунав вибух. Згодом стало відомо, що спалахнула автівка, в якій перебував "депутат" так званої "народної ради лнр" Олег Попов. Чоловік загинув.

Пізніше джерела 24 Каналу повідомили, що підрив – справа рук СБУ. Попов до того, як стати "депутатом" керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців.