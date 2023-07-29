Путін усіх захистить: у Таганрозі перед "бавовною" не було жодного оповіщення

У місті Таганрог у Ростовській області Росії учора, 28 липня стався сильний вибух. Тепер же виявилось, що перед "атакою" не було жодного оповіщення населення про небезпеку.

Це при тому, що російське міноборони стверджує, що збито українську ракету, а уламки впали на місто. Тобто, логіка терористів наступна: атака була, але ми про неї не сповістили.

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"У Таганрозі перед вибухом не спрацювала система оповіщення про населення, про "надзвичайну ситуацію", – пишуть місцеві пабліки.

За словами місцевих жителів, попередження про ракету, що летить, не було. Жодна сирена у місті не спрацювала. Також по телебаченню та радіо не передавали екстрених повідомлень.

Що відомо про "бавовну" в Таганрозі

Міністерство оборони Росії заявило, що це Збройні сили України завдали удару "переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200", а російські засоби ППО перехопили ракету в повітрі, але уламки впали на території Таганрога.

Влада Таганрога запровадила в районі, де пролунав потужний вибух, режим надзвичайної ситуації.

А ростовським силовикам наказали кожні 15 хвилин оглядати небо, а всі результати своїх спостережень силовики нібито мають вносити до журналу.

Схоже, що саме споглядання неба і мають захистити росіян. На інше жителям країни-агресора сподіватись марно.

! Унаслідок вибуху у центрі російського Таганрогу постраждали 14 людей. Також пошкоджено будівлю кафе.