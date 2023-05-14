Пропагандисти намагалися видати вибухи в Ірані за приліт у Тернополі

Під час повітряної тривоги 13 травня російські загарбники атакували Україну. У цей момент у Тернополі прогриміли вибухи. Російські пропагандисти одразу ж поспішили заявити про прильоти.

У соцмережах пропагандисти почали публікувати відео з нібито прильотів по Тернополю.

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На оприлюднених кадрах видно потужний вибух і полум'я, що здіймається високо в небо. Виглядає все це вкрай моторошно. Однак ці кадри не мають нічого спільного з Тернополем. Річ у тім, що на відео – вибухи в Ірані, а не українському місті.

Як працює російська пропаганда / Фото з телеграм-каналів

Крім того, загарбники видають старе фото вибухів у Сирії за обстріл Тернополя. Маразм не має меж.



Ворог видає вибухи в Сирії за приліт у Тернополі / Фото із соцмереж



Це фото датоване 2022 роком і було зроблене у Сирії / Фото із соцмереж

Що відомо про вибухи у Тернополі

Внаслідок влучання у Тернополі двоє травмованих з осколковими пораненнями та опіками, їх госпіталізували. Про це повідомив керівник ОВА Володимир Труш. Загарбники влучили у складські приміщення, на місці працюють пожежники.

Травмовані двоє цивільних громадян. Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації,

– сказав глава Тернопільська ОВА.

Додамо, що ввечері 13 травня Росія вчергове атакувала Україну. Вибухи почули на Заході нашої країни, а також на околицях Києва. Як уточнили у КМДА, на околицях столиці спрацювала ППО. Також моніторингові групи повідомили, що зафіксовано ворожі ракети типу "Калібр" у небі над Хмельницькою областю.