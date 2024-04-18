У Харківській області вибухнув трубопровід
У мережі шириться інформація про вибух газового трубопроводу в Харківській області. Зазначається, що він стався сьогодні, 18 квітня.
Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 16 квітня сталося займання на центральному продуктовому ринку. Там пожежа охопила кіоски.
Дивіться також У ресторані Львова сталася пожежа: евакуйовано понад 70 людей
Що відомо про вибух трубопроводу в Харківській області
Ввечері, 18 квітня, у соціальних мережах почали поширюватись кадри з пожежею на газопроводі у Харківській області.
Як зазначають у мережі, вибух стався близько 18:30 на газовому замірному вузлі високого тиску. За даними місцевих ЗМІ, аварія трапилась у селі Копанка Ізюмського району.
Джерела 24 Каналу в ДСНС зазначили, що наразі необхідно дочекатися інформації від працівників газової служби, аби вони пояснили причини займання. Там зазначили, що це точно не "приліт".
Зокрема, факт вибуху підтвердили виданню Укрінформ в Харківській ОВА.
Подія не пов'язана з бойовими діями. Постраждалих немає. Обставини, деталі з'ясовуються,
– прокоментували у пресслужбі ОВА.
У мережі зазначають, що стовп полум'я близько 70 метрів.
Свій коментар щодо ситуації дав оператор газотранспортної системи України.
В Харківській області сьогодні ввечері був пошкоджений газопровід. Постраждалих немає. Всі відповідні служби вже на місці інциденту і при першій можливості почнуть роботи з ліквідації аварії. Обставини інциденту з'ясовуються,
– йдеться у повідомленні.
Також очевидці діляться кадрами з місця подій.
Радимо прочитати Небесний щит: чому Європа хоче створити свій "Залізний купол" і яка користь з цього Україні
Пожежа на газогоні у Харківській області: дивіться відео
У Харківській області вибухнув трубопровід: дивіться відео
Очевидці публікують кадри пожежі: дивіться відео
У центрі Львова спалахнула пожежа
- Опівдні 18 квітня на площі Ринок трапилось загоряння. Пожежа спалахнула на кухні відомого ресторану.
- У ДСНС повідомили, що коли рятувальники отримали повідомлення про пожежу на площі Ринок, то одразу прибули на місце події, щоб ліквідувати займання.
- О 12:39 у ДСНС заявили, що ліквідували займання. Надзвичайники уточнили, що займання виникло на кухні закладу громадського харчування.