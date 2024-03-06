У Туві стався потужний вибух на ТЕЦ: багато постраждалих

У Туві 6 березня стався вибух, після чого спалахнула пожежа. І сталося це на Шагонарській ТЕЦ. Внаслідок цього кілька десятків людей постраждали.

Спочатку місцевими мережами ширилася інформація про те, що над Шагонарською ТЕЦ здійнявся чорний дим. Пізніше повідомляли про те, що цьому передував вибух.

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Кількість постраждалих різко зросла

Глава Туви Владислав Ховалиг у своєму телеграмі повідомив інформацію про те, що сталося. Він заявляв, що з'ясовують причини надзвичайної події на Шагонарській ТЕЦ. Також писав, що загиблих немає, але 10 людей постраждали, і що їх госпіталізували.

Над Шагонарською ТЕЦ здіймався густий чорний дим: дивіться відео

На місці працюють оперативні служби, споруду оточили. Виїжджаю в Шагонар. Створюємо оперативний штаб. Куди увійдуть керівництво МНС, МВС, Росгвардії, регіонального Мінохорони, МінЖКГ, Мінтопенерго, Служби ГО та НС. Мобілізуємо аварійні бригади для усунення наслідків,

– зазначив він.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 16. А станом на 6 ранку за Києвом російські ЗМІ пишуть, що вже 18 людей постраждали. Причому шестеро з них перебувають у важкому стані. Паралельно мережею шириться інформація і про 20 постраждалих, але перевірити її правдивість не вдається. Відомо, що у більшості отруєння чадним газом, а також опіки. Також пишуть, що ще можуть бути люди під завалами.

На Шагонарській ТЕЦ ліквідовують наслідки вибуху: дивіться відео

Як повідомив потім глава Туви, на місці продовжують працювати всі служби. Станом на 6 ранку за Києвом ведуться пошуки ще трьох співробітників Шагонарської ТЕЦ під завалами.

На Шагонарській ТЕЦ стався потужний вибух / Фото з місцевих телеграм-каналів

Пізніше представники місцевої влади пообіцяли, що у Шагонарі відновлять подачу тепла 6 березня.

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