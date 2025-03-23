Вибух у відділку поліції у Біляївці: у мережі з'явилися моторошні кадри (18+)

Страшна подія сталася увечері 23 березня на Одещині. Там прогримів вибух у відділку поліції, загинула жінка.

Телеграм-каналами ширяться кадри вибуху в Біляївці, деталі передає 24 Канал.

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Кадри вибуху у відділку поліції на Одещині 23 березня

Біляївка – місто за 50 кілометрів від Одеси. Саме там, за даними ЗМІ, і стався вибух у будівлі поліції. Офіційно у пресслужбі поліції місце вибуху не називали.

Дивіться відео вибуху на Одещині (18+, також є нецензурна лексика)

Видно, що всередині будівля зруйнована. Також помітно, як сходами підіймається медик.

За однією з версій, жінка принесла вибухівку до відділку та вибухнула разом із нею.

Наразі відомо, що правоохоронці працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Вони встановлюють обставини та деталі події, а всі деталі обіцяють надати згодом.

Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ,

– сказано в дописі Нацполіції.

У мережі писали, що жінці відірвало ноги.