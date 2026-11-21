У Вінницькій області вночі 21 листопада прогримів вибух під час повітряної тривоги. Небезпека була пов'язана з фіксацією реактивних безпілотників ворога.

Як пише Суспільне, гучний звук прогримів у регіоні. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Обстріл Вінницької області дронами стався вночі 21 листопада: що відомо?

Військові з Повітряних сил о 02:33 попередили про загрозу застосування ворогом реактивних БпЛА безпосередньо в районі Гайсина у Вінницькій області. У цей час у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Після цього з'явилася інформація про вибух у регіоні. Інформація щодо можливих руйнувань або потерпілих наразі від офіційних органів влади не надходила.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що цієї самої ночі вибухи вже гриміли у Запоріжжі, а також у Києві. Там так само виникала загроза від реактивних безпілотників російської армії. Повітряні удари по Україні тривають, небезпека не минула.