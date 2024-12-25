У російському Владикавказі стався потужний вибух в торговому центрі

Вранці у Владикавказі пролунав сильний вибух у торговому центрі "Аланія Мол". Відомо про десятки постраждалих.

Поки Росія масовано обстрілювала Україну ракетами, у неї "вдома" сталася надзвичайна ситуація. У місті в Північній Осетії близько 08:30 за місцевим часом (07:30 за Києвом) пролунав сильний вибух, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибух у ТЦ

Вибух прогримів на верхньому поверсі торгового центру "Аланія Мол". На місці події виникла пожежа площею 900 квадратних метрів. Повідомляється про десятки постраждалих. Поранення дістали також люди, які перебували на вулиці неподалік будівлі ТЦ. Також російські пабліки пишуть про щонайменше одного загиблого. Зазначається, що це прибиральниця.

У мережі вказують, що попередня причина пригоди – вибух побутового газу на четвертому поверсі ТЦ.

На місце інциденту виїхав очільник Північної Осетії.

Кадри з місця вибуху в "Аланія Мол": дивіться відео

Також пабліки кажуть про новий вибух у місті. БпЛА намагається ударити у телевежу у Владикавказі, що на вулиці Осетинська Гірка.