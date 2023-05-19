Підриви залізниці у Криму: у ГУР пояснили, коли інфраструктура на півострові запрацює без збоїв​

У тимчасово окупованому Криму останнім часом вкрай неспокійно. Непередбачуваною є також інфраструктура на півострові. Зокрема, залізнична.

Як зазначили у Головному управління розвідки, нормально запрацює інфраструктура лише тоді, коли Крим повернеться до України. Відповідну тезу озвучив представник ГУР МО Андрій Юсов під час телемарафону, передає 24 Канал.

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Ворог перевозить зброю залізницею

Андрій Юсов зазначив, що ворог використовує залізницю, щоб перевозити зброю. Власне, її росіяни використовують, щоб продовжувати воювати проти України. Нагадаємо, що 18 травня на залізниці півострова стався вибух. Тоді з рейок буцімто зійшло кілька вагонів.

По тих коліях перевозять, зокрема, зброю, боєприпаси, бронетехніку та інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України. Для того, щоб вбивати цивільних українців і українських захисників. Цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися і тепер на деякий час не функціонують,

– наголосив Андрій Юсов.

За словами представника ГУР МО, подібного роду інциденти на півострові можуть повторюватися. І ставатиметься це доти, поки Крим не буде звільнений і не повернеться до України.

Можемо констатувати, що нормальна інфраструктура запрацює тоді, коли Крим повернеться до України, поки там російські терористи спокою там не буде,

– підкреслив представник ГУР МО.

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