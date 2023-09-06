Вибух у Запоріжжі: ворог вдарив по цивільному об'єкту, є постраждалі

Вранці 6 вересня окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, не минулося без постраждалих.

Так, внаслідок ракетного обстрілу постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА.

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Постраждалі – працівники підприємства

Посадовець розповів, що о 10:24 ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя.

Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства,

– зазначив Юрій Малашко.

На місці вже працюють відповідні служби. Секретар міської ради Анатолій Куртєв додав, що внаслідок вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках та закладах освіти повилітали вікна.

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