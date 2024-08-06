На російському заводі "Авангард", який виготовляє зброю, стався вибух: є загиблі

У російському місті Стерлітамак стався вибух на оборонному заводі "Авангард". Загинула ціла бригада працівників.

Так, росЗМІ пишуть, що загинули троє працівників, які демонтували трубопровід, передає 24 Канал.

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Вибух на заводі "Авангард"

Вибух прогримів на оборонному заводі окупантів "Авангард". Пропагандисти пишуть, що стався в будівлі цеху.

У корпорації "Ростех", якій належить завод, заявили, що вибух стався нібито, коли працівники демонтували трубопровід за допомогою безвогневого різання, тобто з використанням води та піску. Троє осіб зазнали термічних опіків, померли на місці.

Де розташований завод Авангард: дивіться на карті

Коротка довідка. "Авангард" працює в межах російських держзамовлень. Підприємство виробляє зброю та боєприпаси, утилізує вибухівку. Виготовляє комплектувальні для реактивних систем залпового вогню.

Від початку повномасштабного вторгнення обсяг замовлень зріс. Російський завод перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії та України.