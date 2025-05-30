Після звинувачень Росії у поставках снарядів Україні в Сербії вибухнув оборонний завод

30 травня на оборонному підприємстві "Крушик" у сербському місті Валєво пролунав вибух. П'ятеро людей постраждали.

Як повідомляє видання PTC, інцидент стався о 07:40. Один працівник підприємства отримав поранення у вигляді порізів, ще четверо поскаржилися на появу шумів у вухах, передає 24 Канал.

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Що сталося

Завод опублікував офіційну заяву, у якій розповів, що "під час звичайного процесу пресування пентриту сталося спрацювання підсилювача детонатора на пресі". Постраждалих направили до лікарні у Валєво для надання допомоги та перевірки слуху.

До слова, "Крушик" – один із найбільших оборонних заводів Сербії, де виготовляють снаряди, ракети та інше озброєння.

Цікаво, що напередодні служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Сербія, попри заявлений нейтралітет, продовжує постачати Україні снаряди. Зазначалося, що сербські підприємства поставили українцям сотні тисяч снарядів для РСЗВ та гаубиць, а також мільйони патронів для стрілецької зброї.