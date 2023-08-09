Абсолютно військовий об'єкт: що це за завод у Москві, на якому стався вибух
У Росії 9 серпня знову стався неприємний інцидент. На Загорському оптико-механічному заводі, який розташований неподалік Москви, прогримів потужний вибух.
Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, що Загорський оптико-механічний завод у Сергієвому Посаді – важлива складова у ланцюгу виробництва бронетехніки.
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Імпортозаміщення тривало недовго
На заводі виробляли оптичні приціли, тепловізори та головки самонаведення ракет, біноклі, а також прилади нічного бачення. Він входить до холдингу "Швабе" держкорпорації "Ростех".
Об'єкт є абсолютно військовою ціллю. На ньому виготовляли приціли для танків Т-72 та БМП-3,
– мовив Крамаров.
Бункерному диктатору Владіміру Путіну, як зазначив військовий експерт, нещодавно з пафосом доповіли, буцімто вдалося виконати імпортозаміщення у виробництві оптичних засобів.
"Виконати вдалося, але ненадовго. Припустимо, що туди влучив безпілотник, то місце влучання було дуже вдало обране. Ймовірно, дрон пошкодив виробничий цех. Сподіваємося, що завод більше не зможе нічого виготовляти", – наголосив військовий експерт.
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Що відомо про вибух під Москвою
- У середу вранці, 9 серпня, близько 11:00 стався потужний вибух на Загорському оптико-механічному заводі. Після нього утворився величезний стовп з диму, що нагадує гриб. А в будинках, що розташовані поруч, повилітали вікна.
- Завод, на якому стався вибух, розміщений у Сергієвому Посаді. Місто розташоване за 75 кілометрів від Москви і за 200 кілометрів від Ярославля. Відстань від МКАД – 52 кілометри.
- Російські ЗМІ повідомляють, буцімто загалом постраждали 49 людей. Попередньо, щонайменше 6 в реанімації – у них опіки та черепно-мозкова травма, ще 22 особи доставлено до відділення травматології. В інших – осколкові ушкодження середньої тяжкості.