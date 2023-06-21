На найбільшому нафтопереробному заводі в Румунії трапився вибух: спалахнула потужна пожежа

На найбільшому в Румунії нафтопереробному заводі, який розташований на узбережжі Чорного моря, стався вибух. Одразу на місці вибуху спалахнула сильна пожежа.

Пожежа спалахнула на нафтопереробному румунському заводі Petromidia, який розташований на узбережжі Чорного моря.

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Пожежу видно за багато кілометрів

На заводі Petromidia повідомили, що пожежа сталася на установці гідрогенізаційного крекінгу. У цей момент там проводились ремонтні роботи.

Працівники об'єкта повідомили про подію у внутрішню аварійну службу та диспетчера НПЗ, який, своєю чергою, поінформував владу.

Усіх співробітників об'єкта евакуювали

Внаслідок аварії жертв немає. Усіх співробітників об'єкта, а також інших ділянок НПЗ евакуйовано. До прибуття спецавтомобілів рятувальних служб спершу пожежу намагались гасити пожежники нафтопереробного заводу. Їм вдалося трохи локалізувати загоряння.

У співпраці з владою ми докладаємо всіх зусиль для гасіння пожежі та виправлення ситуації,

– мовиться у повідомленні компанії.

Міхай Драган, представник Міністерства навколишнього середовища, сказав, що вітер спрямовує дим від пожежі до моря, а не до населених пунктів.

Аналогічна пожежа на заводі була 2 роки тому

Варто зазначити, що схожа ситуація на цьому ж заводі трапилась у липні 2021 року. Тоді внаслідок вибуху та пожежі загинула одна людина і 5 зазнали поранень.