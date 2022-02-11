Вибух на Рівненщині забрав життя 2 людей: це могла бути граната

У Здолбунові, що у Рівненський області, стався трагічний випадок. Внаслідок вибуху невідомого предмета загинули 2 чоловіків.

Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців 10 лютого близько 21:00. Вони оперативно виїхали до приватного будинку на вулиці Віли-3.

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Загинув власник будинку та його знайомий

Поліцейські виявили на місці вибуху 2 жертв. За попередньою інформацію, це39-річний власник будинку та його 46-річний знайомий. На місце прибули керівництво та слідчо-оперативна група, а також вибухотехінки.

Правоохоронці ще не знають, який саме предмет вибухнув й призвів до загибелі чоловіків. Це встановлюватимуть у ході розслідування.

Як пише "Рівне вечірнє", від вибуху в будинку повилітали вікна. За попередньою інформацію, трагедія могла статися через вибух гранати.

У Здолбунові пролунав вибух: дивіться відео з місця події

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