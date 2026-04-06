У Житомирі у квартирі прогримів вибух: у поліції розповіли, що сталося

У Житомирі 6 квітня пролунав вибух в одній із квартир.Попередньо, там здетонувала бойова граната.

Про це повідомили у поліції Житомирщини.

Що відомо про вибух у Житомирі?

Правоохоронці зазначили, що 6 квітня близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про гучний звук у багатоквартирному будинку на вулиці Офіцерській у Житомирі. Попередньо встановлено, що в оселі здетонувала бойова граната.



Місце вибуху у Житомирі 6 квітня / Фото поліції Житомирщини

Внаслідок події ніхто з людей не постраждав. Поліцейські працюють на місці вибуху, з’ясовують усі обставини події, а також походження боєприпасу,

– йдеться у повідомленні.

Попередньо, у квартирі проживав 43-річний містянин. Поліцейські встановлюють його місцеперебування.



На місці, за попередніми даними, здетонувала бойова граната / Фото поліції Житомирщини

