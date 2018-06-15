Вибух автомобіля в Києві: Аваков заявив про замінування

Автомобіль "Волга", який 14 червня вибухнув у Святошинському районі Києва, міг замінувати власник транспортного засобу після попереднього проникнення в авто.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

24 канал раніше повідомив, що 14 червня у Києві на вулиці Чорнобильській стався вибух у старому автомобілі. В результаті події 4 дітей отримали поранення та госпіталізовані. Про причину вибуху нічого не було відомо.

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За словами Авакова, діти проникли у припарковану "Волгу", відкрили бардачок, після чого пролунав вибух.

Навколо кров, четверо дітей 10-12 років поранені, один не приходить до тями. Власник "Волги", найімовірніше, відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструменту з машини,

– написав глава МВС.

Він додав, що власника авто вже затримали в Рівненській області.