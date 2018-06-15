Вибух автомобіля в Києві: Аваков заявив про замінування
Автомобіль "Волга", який 14 червня вибухнув у Святошинському районі Києва, міг замінувати власник транспортного засобу після попереднього проникнення в авто.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
24 канал раніше повідомив, що 14 червня у Києві на вулиці Чорнобильській стався вибух у старому автомобілі. В результаті події 4 дітей отримали поранення та госпіталізовані. Про причину вибуху нічого не було відомо.
Читайте також: Одна дитина у комі, – Супрун розповіла про стан дітей, які постраждали під час вибуху в Києві
За словами Авакова, діти проникли у припарковану "Волгу", відкрили бардачок, після чого пролунав вибух.
Навколо кров, четверо дітей 10-12 років поранені, один не приходить до тями. Власник "Волги", найімовірніше, відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструменту з машини,
– написав глава МВС.
Він додав, що власника авто вже затримали в Рівненській області.
Вибір редакції
-
Звільнення політв’язнів: країни-учасниці ООН закликали Гутерріша обговорити питання з Путінимсьогодні, 09:49
-
Росія привела Чорноморський флот у повну бойову готовність через побоювання дій України, – ЗМІсьогодні, 08:55
-
Головні новини 14 червня: відкриття ЧС-2018, ДТП з нардепом та роковини збиття Іл-76сьогодні, 08:00