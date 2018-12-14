Вибух у багатоповерхівці в Фастові: є постраждалі
У Фастові під час вибуху газу та обвалення багатоповерхового будинку постраждала одна людина. Наразі усіх жителів будинку евакуйовують.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
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24 канал повідомляв, що вранці 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту зруйнувалися третій, четвертий та п’ятий поверхи.
За словами рятувальників, після вибуху загоряння не було. Наразі усіх мешканців будинку евакуйовують.
Руйнування сталося в кутовій частині будинку. На даний час евакуйовані 10 чоловік, одна особа потерпіла. Жертв нема,
– йдеться у повідомленні.
На місці вибуху працювали 11 одиниць техніки, 43 рятувальники, швидка, поліція, аварійна газова служба.
"За попередніми даними відбувся вибух газу", – додали у ДСНС.
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