13:35
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ

      Вибух у багатоповерхівці в Фастові: є постраждалі

      313 Читать новость на русском
      У Фастові в багатоповерхівці стався вибух газу, є постраждалі
      У Фастові в багатоповерхівці стався вибух газу, є постраждалі / dsns.gov.ua

      У Фастові під час вибуху газу та обвалення багатоповерхового будинку постраждала одна людина. Наразі усіх жителів будинку евакуйовують.

      Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

      Читайте також: На Київщині стався потужний вибух на автозаправці, є постраждалий: фото

      24 канал повідомляв, що вранці 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту зруйнувалися третій, четвертий та п’ятий поверхи.

      За словами рятувальників, після вибуху загоряння не було. Наразі усіх мешканців будинку евакуйовують.

      Руйнування сталося в кутовій частині будинку. На даний час евакуйовані 10 чоловік, одна особа потерпіла. Жертв нема,
      – йдеться у повідомленні.

      На місці вибуху працювали 11 одиниць техніки, 43 рятувальники, швидка, поліція, аварійна газова служба.

      "За попередніми даними відбувся вибух газу", – додали  у ДСНС.

       

      Теги: Новини України Новини Києва Вибух ДСНС Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      сьогодні , 12:01 Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      Дмитро Снєгирьов 820
      Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
      сьогодні , 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
      Марта Вересюк 2634
      Актори і шоумени в політиці: феномен чи закономірність?
      сьогодні , 09:30 Актори і шоумени в політиці: феномен чи закономірність?
      508
      Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019
      сьогодні , 09:01 Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019
      1013
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сьогодні , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 2322
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Українці частіше скаржаться на вуличні розбої та грабежі
       2 січня 2015 , 23:04
      Зірковий нападник Ювентуса міг опинитися в колишньому клубі Ярмоленка
       30 серпня , 12:16
      Лунін опинився серед трансферних провалів Іспанії – Реал та Барселона показують, як не потрібно купляти
       10 жовтня , 19:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук