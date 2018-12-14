Вибух газу на Київщині: людей, які втратили житло, розміщують у готелях та лікарнях

У п'ятницю, 14 грудня, внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Фастові, що на Київщині, постраждало 70 квартири. Людей, які втратили помешкання, розмістять в готелі та лікарні.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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Для евакуйованих людей підготовлено 100 місць, зокрема у двох лікарнях та ліцеях.

За попередньою інформацією постраждала одна людина – чоловік після вибуху випав з п'ятого поверху на третій. Наразі рятувальники шукають людей, які б могли опинитися під завалами. Для цього навіть застосовують кінологічну службу.



Рятувальні роботи після вибуху



Вибух у багатоповерхівці на Київщині

Наразі будинок повністю відключений від електро-, тепло- та газопостачання. Для рятувальних робіт залучено майже 200 осіб та 40 одиниць техніки.



Для рятувальних робіт залучено 40 одиниць техніки

24 канал повідомляв, що вранці 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту зруйнувалися третій, четвертий та п’ятий поверхи. За словами рятувальників, після вибуху загоряння не було.