Підрив 51 арсеналу ГРАУ в Росії вплине на фронтові бої, – військовий ЗСУ

У вівторок, 22 квітня, у Володимирській області Росії пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ. Це може вплинути на ситуацію на Донецькому, можливо, і на Запорізькому напрямку.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ та військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, усе залежатиме від подальшої російської логістики.

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Може вплинути на 2 напрямки

Олександр Мусієнко зазначив, що після того, як прилетіло по Торопцю, по Котлубані, інших об'єктах на території Росії у 2024 році, то на деякий час на певних ділянках фронту на Донеччині деякі підрозділи російської артилерії отримали наказ економити БК. Щільність, інтенсивність вогню артилерії окупантів тоді стала меншою приблизно на тиждень.

Тому що були вибухи на арсеналах. На наступний день почали поширюватися накази від російського командування, що потрібно почати економити БК. Адже вони самі не розуміли, до яких наслідків можуть призвести такі втрати. Це було вперше в історії, коли на території Росії знищується стільки боєприпасів.

Зараз тип боєприпасів, який там, може залучатися і розвозитися з таких арсеналів по різних напрямках фронту. Усе залежить від типу снаряда. Тому що накопичувати значну кількість можна тільки на таких арсеналах, які є величезним хабом, звідки ці боєприпаси їдуть.

Тому вони можуть вплинути на ситуацію на Донецькому, можуть і на Запорізькому напрямку. Це залежить від російської логістики подальшої. Це постачання снарядів, яке розходиться далі мережею, по ланцюжку набагато менших складів, аж до 20-кілометрової зони, вздовж лінії бойового зіткнення, 60-кілометрової, якщо ми говоримо про артилерію і так далі,

– підкреслив військовий.

Він додав, що з часом стане зрозуміло, як це безпосередньо вплинуло та на які напрямки.

Нагадаємо, у Владімірській області Росії 22 квітня пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ. Телеграм-канали пишуть, що в Сергієвому Посаді, що майже за 50 кілометрів від Кіржача Владімірскої області, видно стовп густого чорного диму від вибуху. Вказується, що відстань між населеними пунктами по прямій складає 48 кілометрів.