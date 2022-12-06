У Білому домі відреагували на масову "бавовну" в Росії: заява стосується зброї

Вибухи на аеродромі Енгельс та в Курській області Росії не залишилися й без реакції Білого дому. Там відреагували на інциденти і пояснили свою позиції щодо подібних випадків.

На нещодавні події в Росії відреагував речник Держдепу США Нед Прайс. За його словами, Вашингтон не заохочує ударів України по території Росії.

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Що у Держдепі кажуть про вибухи на російських аеродромах

Нед Прайс зазначив, що США фактично і не дозволяють Україні атакувати територію Росії, особливо коли мова йде про американське озброєння. Речник Держдепу підкреслив, що все, що робить зараз міжнародна спільнота, спрямовано на підтримку незалежності України.

Зокрема Вашингтон дає тільки таке озброєння, яким можна нищити ворога саме на українській землі. У цьому контексті варто відзначити, що США не визнають російської окупації Криму, то ж цілі на півострові є абсолютно законними.

Ми надаємо Україні те, що їй потрібно використовувати на своїй суверенній території — на українській землі — для боротьби з російськими агресорами,

– наголосив Нед Прайс.

Цікаво, що у ЗМІ вже повідомляли про модифікації озброєння перед надання Україні. Наприклад, зі Stinger вилучали секретні деталі, в перспективі можуть вилучити секретні деталі й з безпілотників Phoenix Ghost. Однак днями видання The Wall Street Journal повідомило, що США модифікували HIMARS таким чином, щоб Україна не могла обстрілювати територію Росії. Нед Прайс відмовився коментувати цю інформацію.

Нед Прайс відзначив, що Україна не взяла на себе відповідальності за атаку, що підкреслила і заступниця голови Держдепу США з політичних питань Вікторія Нуланд, яка припустила, що удар по аеродромах міг бути завданий і безпілотниками українського виробництва. Однак це поки що тільки припущення чиновниці, яке базується на тому, що цілями ураження стали російські бомбардувальники, які ворог використовує для завдання ударів по Україні.

Вибухи на російських аеродромах: головне

5 грудня у Саратовській області пролунали вибухи на аеродромі Енгельс. Росіяни переконані, що на аеродром прилетів безпілотник, який пошкодив два бомбардувальники Ту-95. То ж Росія, очікувано, звинуватила Україну.

Потім "бавовна" на аеродром у Курській області. Там так само почали звинувачувати Україну в нібито атаці за допомогою безпілотників.

У Повітряних силах ЗСУ, коментуючи вибухи, заявили, що Україна "ще нічого не починала", а глава Міноборони Олексій Резніков знайшов послідовність "бавовни" в росіян. Зокрема, росіяни самі винні, що курять у заборонених місцях.