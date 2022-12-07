Вічного польоту: чому вибухи на аеродромах стратегічної авіації стали найбільшою ганьбою Росії

Ранок 5 грудня ознаменувався на лише підготовкою росіян до скоєння чергового масованого обстрілу України, але й достатньо нетиповими для нашої війни вибухами на одразу кількох аеродромах стратегічної авіації в Росії. Внаслідок інцидентів відомо про щонайменше кілька пошкоджених літаків Ту-95.

Наскільки серйозними є пошкодження російських літаків, наразі невідомо. Як показує практика, у подібних випадках агресори намагаються максимально приховати свої втрати.

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Кремлівське командування ніколи не хоче визнавати свої провали. Тим паче, якщо вони є настільки серйозними та принизливими для "другої армії світу".

Спочатку, як завжди, все заперечували

Як тільки у мережі з'явилася інформація про вибухи в "Енгельсі" та "Дягілевому", де базуються літаки стратегічної авіації, представники російської влади одразу ж традиційно для себе заявили про те, що внаслідок "бавовни" нічого не трапилося.

Згодом, коли вже всі остаточно зрозуміли, що підконтрольні Кремлю місцеві політики вчергове збрехали, у Росії почали розповідати про те, що під Рязанню вибухнув паливозаправник, однак взагалі мовчали про те, що сталося в Енгельсі.

У той же час звичайні "Ваньки" влаштували неймовірне виття на болотах. Мовляв, що ж це таке коїться, через пів країни щось прилетіло, а ППО все проспало, так і по Кремлю колись бабахне.

Лише через кілька годин після інциденту російські політики та представники міноборони змогли змусити себе визнати, що у "Дягілевому" загинуло троє осіб, а два літаки "отримали незначні пошкодження обшивки". Про найголовнішу базу стратегічної авіації у Москві все ж таки вирішили не згадувати.

Ба більше, аби загасити нереальний потік критики та домислів, у російських спільнотах у телеграмі навіть допустили контрольований злив фотографій із пошкодженими під Рязанню літаками. При цьому на цих картинках було не приховати, наскільки у стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 сталося "від'ємне будівництво" хвостової частини та двигунів.

Аеродром "Енгельс" після вибухів / Фото Maxar Technologies:

І хоча експерти одразу ж розповіли росіянам про те, що не побачили на фото "нічого серйозного", навіть сфотографовані пошкодження є для країни-агресорки проблемою.

Бо, по-перше, йдеться про щонайменше тимчасову втрату борта.

По-друге, Ту-22М3 – літаки, які Росія давно не здатна виробляти. То ж чи зможуть на вимогу Путіна замінити частину планеру, невідомо.

Крім того, треба розуміти, що росіянам та всьому світу саме дозволили побачити фотографії пошкодженого борта.

І абсолютно точно військово-політичне командування не продемонструвало всю картину. То ж залишається лише здогадуватися, скільки реально літаків було так чи інакше виведено з ладу у "Дягілевому". Про масштаби руйнувань на аеродромі "Енгельс" взагалі достоменно нічого невідомо окрім того, що під час ракетного обстрілу України у повітрі було на 8 літаків менше, ніж росіяни планували.

Той факт, що офіційні версії російських військових та чиновників були неповними та суперечили одна одній, напевно, вже нікого не здивує. Однак навіть затяті "Ваньки" почали про щось здогадуватись. Мовляв, ви ж тільки що казали про те, що нічого не сталося, а тут виявилося, що нас знову принизили. Згодом у міноборони Росії взагалі офіційно звинуватили в усьому Україну та заявили, що наші захисники атакували аеродроми радянськими БПЛА "Стриж". Тільки от ці вироби є, м'яко кажучи, застарілими оперативно-тактичними безпілотниками розвідки. Та й самим фактом звинувачення офіційного Києва в атаках на аеродроми стратегічної авіації росіяни просто визнали свою неймовірну поразку.

Зауважимо, що через "бавовну" громадяни ворожої держави вибухнули справжнім обуренням в соцмережах, зокрема, почали вигадувати нісенітниці про "невидимі безпілотники" та звинувачувати Кремль у тому, що відбувається. Кажуть, "російські ППО взяли вихідний".

За російською офіційною версією, радянські безпілотники безперешкодно пролетіли від 600 до 800 кілометрів через ешелоновану систему ППО, "аналоговнєтні" засоби радіоелектронної боротьби та всі винищувачі, які мали б цілодобово перебувати на чергуванні та забезпечувати охорону об'єкту. При цьому буцімто вразили ці БПЛА не просто якийсь там склад із паливом, а найголовніший аеродром Росії.

А що було б, якби під крилом цих "стратегів" були ракети із ядерним зарядом? Прощавай, Саратове?

Світ має позбавити Росію ядерної зброї

Найбільш цікавим у цій ситуації є навіть не те, що розпіарені російські засоби захисту виявилися пшиком. А те, що Росія фактично на увесь світ визнала, що фактично "будь-хто" за допомогою застарілих та перероблених безпілотників може нанести їй удар навіть по найбільш важливих об'єктах.

Тим часом "Все під контролем": після "бавовни" на аеродромі в Енгельсі таємниче зникли російські літаки

Якщо у Кремля снаряди детонують "від ефекту лінзи", флагман Чорноморського флоту тоне через куріння на борту, на стратегічних аеродромах у Криму трапляються диверсії, а літаки з ядерної тріади підбиваються БПЛА, то як ще можна охарактеризувати російську розхлябаність? А якщо завтра умовні представники "Талібану" вирішать захопити контроль над міжконтинентальну балістичну ракету "Сатана"? От просто зайдуть на місце її базування із ключами-картками та координатами для запуску, а потім виявиться, що росіяни забули поставити об'єкт під охорону.

"Бавовна" на російських аеродромах – явище, яке останнім часом стає цілком звичним. Вранці 6 грудня у Курську загорівся нафтонакопичувач , лихоманило і Брянськ. Як і у випадку з "Енгельсом" та "Дягілевим", у Росії заявили про "атаку українських безпілотників".

Дипломатам багатьох країн світу варто було б поставити питання про роззброєння Росії навіть не через те, що бункерний дідуган збожеволів, а через те, що держава-агресор не може адекватно стежити за безпекою своєї ядерної палиці. Це дійсно серйозно, адже після настільки принизливих ударів по головним аеродромам виникає величезне питання, а як тоді росіяни захистили інші об'єкти? І наскільки Москва здатна гарантувати, що якийсь умовний "чмобік" не влаштує катастрофу всьому світу.