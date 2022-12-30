Не знають вже, на яку відстань ховати техніку, – Ступак про "бавовну" в Росії

Після другого за місяць вибуху на російському аеродромі "Енгельс", де було розташовано стратегічну авіацію, окупанти вирішили заховати свої бомбардувальники далі від кордону з Україною. Вони перекинули частину з них на аеродром "Українка" в Амурській області.

Такі інциденти деморалізують ворога. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак. Росіяни розуміють, що можуть бути нові ураження їх техніки і не знають, на яку відстань від українського кордону треба тепер її ховати.

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Невдалий розрахунок

За словами Ступака, коли почалась війна, на російську авіабазу в Міллерово в Ростовській області, де базувалися російські гелікоптери, почали залітати ракети "Точки У".

Що зробили росіяни: взяли велику мапу, лінійку і почали вимірювати відстань від українського кордону до російських авіабаз. І рахували, до якого саме аеродрому не зможе долетіти зброя, що є в арсеналі української армії, чи її потенційно Україні може надати НАТО,

– пояснив він.

Експерт зазначив, що росіяни знайшли таку базу в місті Енгельс – на відстані від кордону з Україною приблизно 700 кілометрів. І раптом щось патріотично налаштоване до України, прилетіло туди. Росіяни не розуміли, яким чином це щось залетіло:

або з території Росії і завдало удару по аеродрому Енгельс – і це взагалі – жах;

або з території України і обійшло всі російські засоби протиповітряної оборони, які були вздовж кордону, пролетіло 700 кілометрів і влучило в бомбардувальник.

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Ворогу тепер важко планувати свої дії

За його словами, окупанти почали проводити роботу над помилками, з'ясовуючи, що то було. Напевно, що вони цю роботу виконали не дуже ретельно, відписались керівництву, що все покращили, можливо, посилили протиповітряну оборону і були впевнені, що нічого більше не залетить.

І раптом другий приліт. Знову злетіло невідомо що, невідомо де, пролетіло 700 кілометрів і влучило в цю ж саму базу. За деякими даними, був пошкоджений пункт керування цим аеродромом. Це радіолокаційне обладнання, засоби зв'язку,

– зазначив він.

Ступак вважає, що, не розуміючи, що саме прилетіло і завдало удару, і на яку відстань воно може залетіти наступного разу, росіянам тепер дуже важко планувати свої наступні дії. Адже тепер вони не можуть бути впевненими, що їхні системи захисту можуть їх убезпечити.

"Якщо вони перемістять свою авіацію за Урал, тоді кожний новий зліт літаків для бомбардування України надає нам великий люфт часу", – вважає експерт.

Він підкреслив, що американська та європейські розвідки за цей час зможуть ретельно відстежувати їх рух. І ми зможемо передбачити їх потенційні цілі та підготуватись.

"Тобто ефект несподіваності повністю нівелюється", – наголосив Іван Ступак.

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