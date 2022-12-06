"Бавовнятко" бавиться: Резніков прокоментував "бавовну" на аеродромах

Уже другий день на російських аеродромах, зокрема у Курську, неспокійно. Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував ситуацію та сказав, що відбувається насправді.

Близько 06:00, 6 грудня стало відомо про бавовну, яка буйно розцвіла на аеродромі в Курській області. Місцева влада натякнула, що винні загадкові безпілотники, однак у Міноборони впевнені, що все через "куріння в недозволених місцях" та пустотливого "бавовнянка". Олексій Резніков дав коментар з цього привожу в ефірі національного телемарафону.

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"Теорія російської бавовни" від Резнікова

Росіяни ніяк не збагнуть елементарні правила безпеки та те, що не слід палити цигарки в місцях, де розташовані важливі військові об'єкти. Тому й вони, вочевидь, програють війну.

У мене є вже стала відповідь. Дуже часто росіяни палять і місцях, які заборонені для паління. Вони є небезпечними. Так було і в аеропорту в Джанкої, так було в портах, де кораблі зберігаються. Теж саме відбулося там (у Курську – 24 канал). "Бавовнятко" бавиться, коли хтось порушує правила паління,

– підкреслив глава відомства.

Що потрібно знати про бавовну в Курську

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, вибух начебто спричинила атака безпілотника. Однак потерпілих немає. Пізніше у мережі почали з'являтися фото та відео з місця події.

Зауважмо, що інформація про безпілотник може бути черговою вигадкою Кремля, тому що місцеві мешканці не чули гулу, за допомогою якого можна впізнати дрон у небі.

До речі, цей російський аеродром здатний приймати літаки Іл-76, Ту-154, Airbus A320, а також інші легші повітряні судна. Від початку повномасштабного вторгнення його використовують винятково у воєнних цілях.

Нагадаємо також, що раніше бавовна завітала на російські аеродроми "Енгельс" та "Дягілєво". Офіційна влада сказала, що є "незначні пошкодження обшивки" декількох бомбардувальників, однак кадри, які поширюються мережею, засвідчують інакше. Російські літальні апарати постраждали суттєво, і Кремлю це не приховати.