"Бавовна" на аеродромі під Гомелем: у білорусі вже знайшли "пояснення"

У ніч проти 11 серпня білоруси мали нагоду насолоджуватись свіженькою "бавовною". Її підвезли до аеродрому "Зябрівка", що під Гомелем. На диво, місцеве міноборони швиденько придумало причину.

Поки росіяни розбігаються у свідченнях того, що стало причиною вибухів на аеродромі "Саки" у Новофедорівці, білоруси проявляють кмітливість. У міноборони країни уже пояснили, чому у "Зябрівці" вночі 11 серпня лунали звуки від розвантаження "бавовни", передає 24 канал.

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білоруси продовжують травити байки

У міноборони білорусі впевнено вирішили розставити всі крапки над "і". Мовляв, надто вже багато надходить звернень з проханням пояснити, що ж таке сталось вночі. У відомстві вирішили не надто заморочуватись і озвучили не надто правдоподібну байку.

Мовляв, близько 23:00 10 серпня відбулись "спалахи". Їх зафіксували на ділянці місцевості Зябрівка, що у Гомельській області. А тепер, увага, причина цього. Оборонне відомство білорусі зазначає, що на цій території проводили контрольний пробіг однієї з одиниць техніки. Якої саме не повідомляється, але зрозуміло, що військової.

У машині напередодні замінили двигун. Але й це не допомогло, адже під час перевірки вона все одно загорілась. У відомстві поспішили заспокоїти усіх, хто міг висловити своє переживання стосовно долі екіпажу. Мовляв, пожежу загасити вдалось оперативно, тож ніхто не постраждав.

Хай там як, але версія ця звучить недолуго відразу з кількох причин. По-перше, якщо вже дійсно загорілась машина після ремонту, то це вкотре доводить прямоту рук білорусів. По-друге, якщо це дійсно була "бавовна", то чому не придумали щось правдоподібніше? Хоча, і так зійде.

Кілька вибухів і потужна ударна хвиля

Місцеві телеканали повідомляють, що у районі аеродрому "Зябрівка" пролунали відразу кілька вибухів. Спочатку надійшла інформація про щонайменше 4 спалахи упродовж 10 хвилин. Пізніше вже мовилось про 8 таких спалахів. Але це ще не все. Містяни розповіли, що відчули ударну хвилю.



Аеродром "Зябрівка" розташований неподалік кордону з Україною / Скриншот карти

Зауважимо, що росіяни аеродром "Зябрівка" використовують для атаки України з перших днів повномасштабного вторгнення. До слова, розташований він за якихось кілька десятків кілометрів від кордону нашої держави.

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