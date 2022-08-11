Данілов відповів, чи причетна Україна до вибухів на аеродромі під Гомелем

У ніч на 11 серпня в білорусі пролунали вибухи на аеродромі "Зябрівка", що під Гомелем. Саме звідти постійно завдають ракетних ударів по території України. Чи причетні до цих вибухів ЗСУ – читайте у статті.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він каже, що цей аеродром знаходиться за 20 кілометрів від Гомеля, там розташована техніка російських окупантів.

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Секретар РНБО зазначив, що росіяни сьогодні фактично окупували білорусь, там знаходиться багато окупантів, зокрема на аеродромах. Відомо також, що "Зябрівку" білоруси повністю віддали під контроль росіянам.

Він саркастично наголосив, що буває так, що 8 разів чи більше "палають двигуни" на цьому аеродромі.

Але ми до цього не маємо ніякого відношення, це не справа ЗСУ. Можливо, це зробили білоруські партизани чи ще хтось, ми не знаємо, хто це зробив,

– заявив Данілов.

Він додав, що на території росії постійно щось відбувається, зокрема на далекому сході, біля нафти чи газу. "Адже там працювало багато українців. Ми свого часу розвивали нафтогазовий комплекс росії", – пригадав секретар РНБО.

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Що відомо про вибухи на аеродромі "Зябрівка"

У ніч проти 11 серпня з'явилася інформація про вибухи на аеродромі "Зябрівка" під Гомелем. Впродовж 10 хвилин там зафіксували щонайменше 4 спалахи.

Після цього у міноборони білорусі спробували пояснити причину спалахів під Гомелем, заявивши про "займання двигуна". Активісти наголошують, що білоруським військовим поки не вдалося встановити зв'язок вибухів з навчаннями.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що аеродром "Забрівка" перебуває під повним контролем російських військових. Окупанти облаштували там свою військову базу.

За даними активістів, на аеродромі росія тримає близько 10 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", дві одиниці ЗРПК "Панцир", також присутні "Іскандери". Крім цього, прикопані танки та БМП.

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