Де розташований Бахчисарай, якого дісталася "бавовна": показуємо на карті

На території окупованого півострова Крим ледь не щодня стається "бавовна". Так, 20 серпня пролунали вибухи у Бахчисараї. Розповідаємо, де розташоване це місто.

окупанти можуть скільки завгодно хизуватись своєю "досконалою" ППО, але вона безсила, коли мовиться про захист Криму. Інакше як тоді пояснити регулярні вибухи на півострові упродовж останніх днів.

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Де розташований Бахчисарай

Саме місто Бахчисарай розташоване між Сімферополем і Севастополем. На відстані 32 і 53 кілометри відповідно. І саме в околицях цього міста розташований аеродром, який і прикував до себе максимум уваги 20 серпня. А все тому, що там пролунали вибухи цього ранку.

Бахчисарай розташований між Сімферополем і Севастополем: дивіться на карті

Оскільки мовиться про аеродром, то його, ясна річ, ворог може використовувати для атаки України. Тож немає нічого дивного, що він, як і інші військові об'єкти окупантів, починає демілітаризовуватись.

У Бахчисараї вже не спокійно

Зранку 20 серпня мешканці Бахчисарая розповіли, що в небі над містом лунали вибухи. Очевидці зауважили, що їх чули буквально з усіх сторін. І саме з цієї причини псевдовлада попрохала містян не покидати свої оселі без нагальної для цього потреби.

У небі можна побачити чіткі лінії диму. Не виключено, що це сліди від спрацювання ППО. Але цю інформацію на моменти вибухів ніхто ані підтверджував, ані спростовував.

Водночас попередня інформація свідчить про те, що росіянам вдалось збити безпілотник. Зауважимо, що тема БпЛА останнім часом активно використовується серед пропагандистів. Вони нарешті перестали у всьому звинувачувати недопалки, перейшовши на серйозніші причини можливих вибухів.

Пізніше стало відомо, що в Бахчисараї спостерігали відразу три завезення "Бавовни". Очевидці додали, що у небо над аеродромом, що поблизу, здійнявся величезний стовп диму.

Севастополь та Євпаторію теж трусить

Зауважимо, що неспокійним був ранок і для мешканців Севастополя. Там стало відомо про вибух біля штабу чорноморського флоту росії. Очевидці зауважили, що пожежа на місці "прильоту" тривала довго, а у небо над об'єктом здійнявся дим.

Тоді додаткову інформацію повідомив Рефат Чубаров. Він зауважив, що "бавовну" привезли близько 08:20. А влучання у штаб підтвердив псевдогубернатор севастополя михайло развожаєв. Він бідкався, що на дах упав безпілотник. БпЛА, зауважив загарбник, летів досить низько, тож його й не змогли ліквідувати.

Не минулось і без "бавовни" під Євпаторією. Її підвезли до селища Заозерне. На світлинах, а також відео, які в мережу викладали очевидці, можна побачити сліди у небі. Вони свідчать про роботу ППО. Це своєрідний прогрес, адже у Севастополі ворог намагався знищити безпілотник з допомогою гвинтівки.

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