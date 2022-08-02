У Бахмуті чули вибухи, тепер на місці – пожежа

У Бахмуті пізно ввечері 1 серпня лунали потужні вибухи. Після цього в місті спалахнула пожежа.

Зауважте, що під час вибухів повітряної тривоги на Донеччині не було. Востаннє сирени лунали о 18:20.

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У Бахмуті лунали вибухи

Приблизно о 22:42 у ЗМІ повідомили, що в Бахмуті лунають вибухи. Наразі точно невідомо, що було причиною цих звуків. Офіційної інформації щодо цього поки немає. Однак місцевим жителям варто не наражати себе на небезпеку та перебувати в укриттях.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, після вибухів у місті почалася потужна пожежа. У мережі з'явилося фото з місця події, на якому можна побачити світло від полум'я та хмари диму.

Під час ворожих обстрілів не варто оприлюднювати фото чи відео з місць ударів. Також не слід оприлюднювати адреси "прильотів" ворожих снарядів чи ракет. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає окупантам коригувати вогонь.



Після вибухів у Бахмуті почалася пожежа / Фото "Новини Донбасу"

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Коротко про ситуацію в Донецькій області

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Донеччині 31 липня російські окупанти гатили з танків та артилерії по Норцівці, Чепелю, Грушувасі, Рідному, Вірнопіллі, Гусарівці, Дібрівному, Долині та Адамівці.

Поблизу селища Мазанівка Краматорського району українські захисники виявили та ліквідували ворожих розвідників. Загалом на цьому напрямку загарбники мають значні втрати живої сили та техніки, а також низький рівень морально-психологічного стану.

У Краматорському районі росіяни не ведуть активного наступу, однак продовжують завдавати авіаударів і обстрілювати з танків та артилерії позиції ЗСУ. Він атак загарбників страждає й цивільна інфраструктура поблизу Сіверська, Кривої Луки, Серебрянки, Івано-Дар'ївки, Григорівки, Званівки, Верхньокам'янського та Спірного.

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