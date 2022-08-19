І Крим, і окупований коридор у Крим – вразливі. Настільки вразливі, що росіяни змушені виводити звідти флот і авіацію, які якраз і мали би захищати Крим. Але не можуть захистити навіть себе.

Важко нести, шкода кинути

путін підзалип у гру в чемодан без ручки. З одного боку, кидати шкода, бо ж гордість московії – красіве і крадене. З іншого – без перемир'я і заморозки війни в Крим буде регулярно прилітати.

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Кожен приліт в Крим – демонстрація слабкості російських технологій, російської армії та самого путіна.

З кожним днем тягнути цей чемодан без ручки стає дедалі складніше. московія слабне. Стратегічно ми маємо перевагу і повинні її реалізувати.

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"Судна ніч" у Криму

Пізно ввечері 18 серпня низка вибухів пролунала на найбільшій військовій авіабазі окупантів у захопленому Севастополі – Бельбек.

Відомо, що на цьому летовищі дислокується 38 винищувальний авіаполк росіян.

Крім того, кілька вибухів в районі Кримського моста 18 серпня почули мешканці окупованої Керчі.

За інформацією кремлівських пропагандистів, там нібито спрацювали російські системи ППО.

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