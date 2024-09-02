У Бєлгороді пролунали вибухи: росіяни говорять про ППО та бідкаються через наслідки

Вдосвіта у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Влада регіону заявила про пряме влучання.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що нібито внаслідок атаки є пряме влучання в один соціальний та один комерційний об'єкт, пише 24 Канал.

Дивіться також У Бєлгороді лунають сирени і вибухи: росіяни скаржаться на невдалу роботу ППО

Що відомо про атаку по Бєлгороді

Гладков заявив, що над Бєлгородом та в Бєлгородській області спрацювала ППО.

До речі, у російських телеграм-каналах почали писати про наслідки атаки у Бєлгороді. Зокрема, російська пропаганда опублікувала кадри з міста.

У Бєлгороді, ймовірно, працювала російська ППО: дивіться відео

На них помітно, що, ймовірно, внаслідок "успішної роботи ППО" у мікрорайоні Улітка:

в одному з будинків вибило вікна;

спалахнула пожежа в будинку;

загорілись машини.

Окрім того, у російських телеграм-каналах бідкались через пошкодження дитсадка у на вулиці Горькова.

Росіяни публікували кадри з Бєлгорода: дивіться відео

Росіяни публікували ймовірні наслідки роботи ППО / фото росЗМІ

Згодом губернатор регіону Гладков заявив, що у селищі Дубове спалахнули 2 будинки та 4 автомобілі. За його словами, рятувальники ліквідують осередки загоряння.