"Пролунали у районі порту": деталі про вибухи у Бердянську

Ввечері 21 листопада та зранку 22 листопада у тимчасово окупованому Бердянську лунали вибухи у районі порту. Там російські окупанти накопичили велику кількість зброї та боєприпасів.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, загарбники використовують порт у Бердянську щонайменше для трьох цілей.

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"У Бердянську і вчора ввечері, і сьогодні зранку лунали вибухи у районі порту. Ми знаємо, що ворог використовує порт щонайменше для трьох цілей", – сказав він.

Для чого ворог використовує порт у Бердянську

Іван Федоров зазначив, що російські окупанти використовують порт у Бердянську для таких цілей:

Через порт Бердянська ворог доставляє особовий склад, величезну кількість боєприпасів та важкого озброєння; Для викрадення українського зерна. За інформацією місцевих мешканців, чергова баржа з викраденим українським зерном 21 листопада вийшла з порту у Бердянську; Загарбники використовують порт як свою військову базу для накопичення боєприпасів та військового озброєння.

Наші мешканці часто говорять, що там ворог накопичив велику кількість боєприпасів та військового озброєння. Тому сподіваємось, що там якомога частіше буде відбуватись "бавовна" і російська міць там буде зменшуватись,

– підкреслив мер.

Вибухи у Бердянську: що відомо