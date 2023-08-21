"Що ж це коїться": у Бердянську двічі за день лунали вибухи в районі військового містечка

Вибухи не дають спокою російським загарбникам на окупованих територіях. Зокрема, гучно було в районі Бердянська на тій частині Запорізької області, що поки контролює ворог.

У понеділок, 21 серпня, ввечері, а перед тим вдень, в районі військового містечка окупантів в Бердянську прогриміли вибухи. Про це написав мер міста Мелітополя, що розташоване неподалік, Іван Федоров близько 17:50.

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Упродовж дня в Бердянську – вибухи

Як зазначив міський голова, в загарбників загалом цей день видався якимсь невдалим: спершу "бавовна" була вдень в Бердянську, а потім – ввечері. І щонайголовніше, обидва рази в одному й тому ж самому місці.

Недобрий день окупантів Бердянська продовжується недобрим вечором. Щось неладне коїться у росіян поблизу військового містечка. Вдень жителі чули вибух. І от тепер знову гучний вибух в тому ж районі.

Водночас Федоров констатував, що після першого "інциденту" росіяни поспішили заспокоїти місцевих пропагандою про те, що нібито знищили ракету, яку до того збили за допомогою ППО. Через це, власне, за їхніми словами, було гучно.

Окрім того, телеграм-канали публікують відео, на яких видно наслідки цих вибухів. Дивитися на кадри без втіхи – просто-таки неможливо.

Дим в районі військового містечка в окупованому Бердянську: дивіться відео

ЗСУ наступають на Запорізьких напрямках

Немає сумнівів у тому, що у недалекій перспективі уся територія нашої держави буде звільнена Збройними Силами. Зокрема, наші захисники активно наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках на Запоріжжі.

Власне, як пишуть західні аналітики, українські військові уже пройшли через російське мінне поле в регіоні та вступили у бій з першою лінією російської оборони.

Також заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов констатував, що завдяки обстрілам мостів на Півдні з боку ЗСУ вдалось ускладнити логістику для ворога.

Така "бавовна" є черговим нагадування російським військовим про те, що спокійно жити на окупованих територіях їм ніхто не дасть.