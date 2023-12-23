Чекаємо на гарні новини: у Бердянську пролунали потужні вибухи

Ввечері 22 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. Їх чули впродовж понад години. Причому долинали вони до майже всіх мікрорайонів міста.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також відповідну інформацію сповістила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

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Що відбувалося у Бердянську

У Бердянську знову гучно. Вибухи чують майже всі мікрорайони,

– написав о 20:15 Іван Федоров.

Власне, о 20:22 Вікторія Галіціна написала, що бердянці повідомляють про гучні вибухи. Вона додала, що очікуємо "на гарні новини від Генштабу". Згодом зазначила, що серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Бердянську. Містяни, за її словами, фіксують БпЛА та роботу російської ППО. Тож, мешканців вона закликала не покидати безпечних місць.

Місцеві ЗМІ писали, що російські загарбники намагалися збивати дрони з допомогою стрілецької зброї. І що ворог відзвітував, що буцімто вдалося збити 6 повітряних цілей. Також бердянці розповіли, що у район РТС поїхали пожежники.

До слова, неспокійно було також у Криму. Ближче до півночі надійшло повідомлення про те, що в районі Армянська буцімто російська С-300 била по цілі, але не влучила. Кажуть, детонація почалася на землі.

Тривожна ніч 21 грудня