"Знатно палає": в окупованому Бердянську розцвіла "бавовна"
Джерело:Петро Андрющенко
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 12 серпня прогримів вибух. Над містом здійнявся величезний стовп диму.
Мешканці Маріупольського району між Ялтою та Урзуфом чули звуки вибухів. Кадри "бавовни" вже оприлюднили у мережі.
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Що відомо про вибухи у Бердянську сьогодні
Радник міського голови Маріуполя зазначив, що "бавовна" сталася, ймовірно, в районі порту.
Бердянськ. Вибух та прекрасне квітіння бавовни. Судячи за все в районі порту. Маріупольський район між Ялтою та Урзуфом чують вибухи та бачать наслідки горіння / пожежі в небі в напрямку Запорізької області. Ру*ня, як там справи?
– підкреслив Петро Андрющенко.
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Також він оприлюднив кадри з Коси. Додав, що знатно палає.
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Міський голова Мелітополя Іван Федоров зауважив, що у Бердянську щось трапилося. Місцеві повідомляють про велику пожежу з боку мікрорайону Колонія.Зверніть увагу! Вночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Окупанти волали про нібито "збиття 20 безпілотників". В ОК "Південь" зазначили, що такі заяви ворог, перш за все, поширює для тамтешнього електорату.