"Знатно палає": в окупованому Бердянську розцвіла "бавовна"

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 12 серпня прогримів вибух. Над містом здійнявся величезний стовп диму.

Мешканці Маріупольського району між Ялтою та Урзуфом чули звуки вибухів. Кадри "бавовни" вже оприлюднили у мережі.

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Що відомо про вибухи у Бердянську сьогодні

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що "бавовна" сталася, ймовірно, в районі порту.

Бердянськ. Вибух та прекрасне квітіння бавовни. Судячи за все в районі порту. Маріупольський район між Ялтою та Урзуфом чують вибухи та бачать наслідки горіння / пожежі в небі в напрямку Запорізької області. Ру*ня, як там справи?

– підкреслив Петро Андрющенко.

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У Бердянську щось сталося / Фото Андрющенко Time

Також він оприлюднив кадри з Коси. Додав, що знатно палає.

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Бавовна у Бердянську / Фото Андрющенко Time

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зауважив, що у Бердянську щось трапилося. Місцеві повідомляють про велику пожежу з боку мікрорайону Колонія.