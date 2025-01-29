У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи: порт міста могли атакувати безпілотники

Ввечері, 29 січня, у Бердянську, що тимчасово окупувала Росія, пролунали вибухи. Повідомляється, що 3 безпілотники завдали ударів по порту.

На місці прильотів почала пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію.

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Що відомо про атаку безпілотників на Бердянськ

Ввечері, 29 січня, у тимчасово окупованому Бердянську, що у Запорізькій області, чули вибухи. На території порту зайнялася пожежа.

Містяни бачили прольоти та вибухи в районі порту. Псевдогубернатор окупованої частини області заявив про атаку безпілотників. За словами окупаційної влади, місто атакували 3 безпілотники, які були нібито збиті. Однак на території порту все одно почалася пожежа.

Повідомляється, що пожежу швидко вдалося локалізувати, наслідків для роботи підприємств, як зазначається, немає.

У Збройних силах України поки не коментували ці повідомлення.

Нагадаємо, дрони СБУ та ССО атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у Тверській області, що спричинило пожежу та зупинку трубопроводу.