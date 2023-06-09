Максимально "паніки нєт": що горіло у Бердянську під час нічної "бавовни"
Останнім часом у тимчасово окупованому Бердянську побільшало "бавовни". Це дуже підтримує дух місцевого населення та людей, які хочуть швидше повернутися додому.
Вчора, 8 червня, було гучно на газорозподільчому пункті. Що це було – ракета, збита ракета, акція партизанів – наразі невідомо. Про це 24 Каналу сказав заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.
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"Усе під контролем"
Російські телеграм-канали одразу почала заявляти, що "панікі нєт". Мовляв, ситуація під контролем.
Зараз максимально "панікі нєт". Але трошки, звісно, тривожно,
– відзначив Дудукалов.
Напередодні також вибухнула й згоріла одна з машин біля захопленої військової частини, де стояли наші прикордонники. Окупанти спершу повідомили, що підірвано чиновника, а потім говорили про газобалонне обладнання.
Визначитися вони не можуть з усіма цими питаннями,
– зауважив голова.
У росіян постійні проблеми з "газовими балонами". Таке трапляється щомісяця.
"Плюс-мінус раз на місяць щось на кшталт машини або щось вибухає біля якоїсь людини, яка має відношення до колаборантів. Але саме "бавовни" зі Storm Shadow – рясно побільшало останніми двома тижнями", – підсумував Віктор Дудукалов.
"Бавовна" у Бердянську: останні новини
- Вдень 8 червня у тимчасово окупованому Бердянську було дуже "гаряче". Ймовірно, ліквідований черговий зрадник.
- Також "бавовна" розквітла 2 червня у місцевому порту. Відомо, що окупанти неодноразово розміщували там боєприпаси, військову техніку та засоби ППО.
- Ввечері 28 травня в Бердянську поблизу місцевого аеропорту лунали вибухи. В Бердянській міській військовій адміністрації повідомили, що ЗСУ влучили по позиціях ворога.