Максимально "паніки нєт": що горіло у Бердянську під час нічної "бавовни"

Останнім часом у тимчасово окупованому Бердянську побільшало "бавовни". Це дуже підтримує дух місцевого населення та людей, які хочуть швидше повернутися додому.

Вчора, 8 червня, було гучно на газорозподільчому пункті. Що це було – ракета, збита ракета, акція партизанів – наразі невідомо. Про це 24 Каналу сказав заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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"Усе під контролем"

Російські телеграм-канали одразу почала заявляти, що "панікі нєт". Мовляв, ситуація під контролем.

Зараз максимально "панікі нєт". Але трошки, звісно, тривожно,

– відзначив Дудукалов.

Напередодні також вибухнула й згоріла одна з машин біля захопленої військової частини, де стояли наші прикордонники. Окупанти спершу повідомили, що підірвано чиновника, а потім говорили про газобалонне обладнання.

Визначитися вони не можуть з усіма цими питаннями,

– зауважив голова.

У росіян постійні проблеми з "газовими балонами". Таке трапляється щомісяця.

"Плюс-мінус раз на місяць щось на кшталт машини або щось вибухає біля якоїсь людини, яка має відношення до колаборантів. Але саме "бавовни" зі Storm Shadow – рясно побільшало останніми двома тижнями", – підсумував Віктор Дудукалов.

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