"БпЛА у тренді": біля Бердянська могла завітати "бавовна" у важливе для окупантів місце

Вдень 26 грудня в тимчасово окупованому Бердянську пролунали гучні вибухи. Поки наслідки невідомі, але є здогадка, що вдалося уразити.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що наразі підтверджених подробиць, що саме вдалося знищити – немає.

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Ймовірно, прильоти були результативними

Як наголосив Дудукалов, окупанти почали, як завжди, розповідати, що їхня ППО все збила. Хоча у цьому є сумніви. Адже за межами Бердянська було чутно упродовж певного часу звуки детонації.

Безпілотники там зараз "у тренді". Напівофіційно можна сподіватися, що кілька таких прильотів були результативними. Адже за межами населеного пункту люди чули детонацію упродовж певного часу. За непідтвердженими даними, "щось" могло влучити в одне з місць, де окупанти зосереджують військову техніку,

– зазначив Дудукалов.

Такі місця нескладно виявити. Адже окупанти буквально звезли величезну кількість військової техніки в місто. Тому Сили оборони мають у тимчасово окупованому Бердянську багато законних воєнних цілей, які потрібно знищувати.

Ситуація в Бердянську: коротко