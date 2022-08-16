Поїзду додому не буде, слід тікати, – Бабін розповів про паніку росіян у Криму

Уранці 16 серпня жителі окупованого Криму знову почули вибухи. Цього разу вони пролунали біля Джанкоя. Там пошкоджені склади з боєкомплектами.

росіяни бояться не повернутися додому

Слідом за потужними вибухами виникла й друга хвиля охочих виїхати з Криму переляканих росіян. Перед кримським мостом знову утворилися величезні черги. Про це 24 каналу розказав представник президента України в АР Крим у 2017 – 2018 роках Борис Бабін.

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Як пояснив він, у Криму на певний час зупинилося залізничне сполучення з росією. Через це росіяни бояться, що не зможуть потрапити на територію країни-агресорки, де їм видається безпечніше.

Хочеш, не хочеш, але слід тікати, бо розумієш, що поїзду додому не буде,

– зауважив Бабін.

Евакуація 2000 людей нереалістична

Також він прокоментував слова самопроголошеного "голови" окупованого Криму сєргєя аксьонова, який заявив, що через вибухи біля Джанкоя евакуювали понад 2000 людей. Він вважає, що це чергова брехня від росіян та їхніх колаборантів, адже зробити це за кілька годин досить важко.

"Звісно, вони когось вивозять, і, звісно, вони не визнають, скільки там було російських військових, скільки з них загинуло, скільки поранено. Ми ж розуміємо, що склади у них не пусті стоять, там мають бути окупанти", – підсумував Борис Бабін.

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