Біля Каховської ГЕС – знову гучно: над станцією здійснявся дим

"Бавовна" продовжує навідувати російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Повідомляють, що 3 листопада "бавовна" навідала ворога біля Каховської ГЕС.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що над Каховською ГЕС здіймається дим. Жодних деталей наразі не розкривають.

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В районі Каховської ГЕС, підіймається дим, після прильотів,

– мовиться у повідомленні.

День масштабної "бавовни" у Херсоні

Минулого разу "бавовна" навідувала росіян у районі Каховської ГЕС 2 листопада. У мережі поділилися кадрами, на яких видно потужну пожежу

Не обійшлося без "бавовни" також у Херсоні. За попередніми даними, Бавовнятко могло гратися у районі судноремонтного заводу.

Перші повідомлення опублікували близько 14:00. На фото, якими поділилися місцеві телеграм-канали, видно дим. Офіційних даних наразі не повідомляють. Можливо, окупанти й самі "невдало покурили".

Тим часом "бавовна" продовжує гуляти територіями й показувати російським окупантам, що в Україні у них – земля горить під ногами у прямому та переносному сенсі. Жодного майбутнього в Україні ворог не має.

Герої ЗСУ впевнено йдуть у контрнаступ та кілометр за кілометром звільняють українську землю, повертаючи наш прапор у міста й села.

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