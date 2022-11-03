Біля Каховської ГЕС – знову гучно: над станцією здійснявся дим
Джерело:Оперативний ЗСУ
"Бавовна" продовжує навідувати російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Повідомляють, що 3 листопада "бавовна" навідала ворога біля Каховської ГЕС.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що над Каховською ГЕС здіймається дим. Жодних деталей наразі не розкривають.
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В районі Каховської ГЕС, підіймається дим, після прильотів,
– мовиться у повідомленні.
День масштабної "бавовни" у Херсоні
Не обійшлося без "бавовни" також у Херсоні. За попередніми даними, Бавовнятко могло гратися у районі судноремонтного заводу.
Перші повідомлення опублікували близько 14:00. На фото, якими поділилися місцеві телеграм-канали, видно дим. Офіційних даних наразі не повідомляють. Можливо, окупанти й самі "невдало покурили".
Тим часом "бавовна" продовжує гуляти територіями й показувати російським окупантам, що в Україні у них – земля горить під ногами у прямому та переносному сенсі. Жодного майбутнього в Україні ворог не має.
Герої ЗСУ впевнено йдуть у контрнаступ та кілометр за кілометром звільняють українську землю, повертаючи наш прапор у міста й села.
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