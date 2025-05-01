Під російським Владивостоком, що на Далекому Сході, вранці 30 травня прогриміли 2 вибухи. Це сталося поблизу місцевої бухти Десантна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про вибухи під Владивостоком

Пропагандисти пишуть, що місцева влада підтвердила, що 2 вибухи сталися у районі бухти Десантна. Росіяни прозвітували про "усунення наслідків", але причин, чому сталися вибухи, не назвали.

Вранці силовики перекрили дорогу, яка веде до бухти. В'їзд обмежили, а тих, хто виїжджав, ретельно доглядали. Сам район повністю оточили.

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Очевидці на інцидент реагують з цікавістю, кажуть "Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво".

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Пізніше на місце прибули екстрені служби, швидка, ФСБ та військові. Місцеві ЗМІ писали, що в повітрі було помічено гелікоптери, а 2 вантажівки вивозили з місця "якісь великі предмети, вкриті брезентом".

Антитерористична комісія Приморського краю, представники профільних відомств "усунули наслідки інциденту".

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Звичайно, російські посадовці вирішили не писати, що на місці сталися вибухи, а використали свою новомову, сказавши, що "рано-вранці в районі бухти Десантна сталося дві бавовни".

За попередніми даними, пошкоджень та жертв на місці події немає. Інших подробиць росіяни не наводять.

До слова, у Ставрополі 29 травня від вибуху загинув заступник мера Заур Гурцієв. Він воював проти України, зокрема був причетний до килимових бомбардувань у Маріуполі у 2022 році.