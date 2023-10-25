"Бавовна" у Брянську: окупанти заявили про атаку дронів

25 жовтня 2023, 06:45
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У російському Брянську вночі пролунали вибухи. Очевидці писали про звуки "бавовни" у щонайменше двох районах міста.

Росіяни почали бідкатись через вибухи орієнтовно після опівночі 25 жовтня. Перед цим гучно було в російському Ростові, пише 24 Канал з посиланням та ворожі телеграм-канали. 

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Що трапилось у Брянську

Орієнтовно після опівночі 25 жовтня в Брянську почали лунати звуки вибухів. Щонайменше двічі їх чули на вулиці Фокіна, у  Радянському районі. 

Росіяни писали про нібито роботу російського ППО. 

Вибухи в Брянську / Скриншоти з телеграм-каналів

 

Місцеві телеграм-канали показали кадри, на яких видно заграву в небі внаслідок вибухів. 


Вибухи в Брянську / Фото з телеграм-каналів 

Звуки вибухів у Брянську: дивіться відео

Згодом губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз у телеграмі написав, що нібито вони припинили спробу України атакувати безпілотниками.

"Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Брянським районом силами ППО та засобами РЕБ міністерства оборони Росії", – заявили вороги.

Богомаз запевнив, що нібито традиційно постраждалих та руйнувань немає. 

Попередні вибухи в окупантів: коротко

  • У тимчасово окупованому Севастополі вибухи лунали у ніч проти 24 жовтня. Так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв сказав, що "це на зовнішньому рейді кораблі Чорноморського флоту проводять штатну роботу з протипідводно-диверсійного забезпечення".
  • 21 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи поблизу військової частини окупантів. Окрім того, "бавовна" пролунала і в Ростові-на-Дону.
  • До речі, 18 жовтня Служба безпеки України у Курській області атакувала дронами військовий табір росіян біля аеродрому "Халіно". Там було щонайменше 18 прильотів.
Автор: Діана Квасневська