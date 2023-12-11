Вибухи було чутно у Києві: Повітряні сили оголошували ракетну небезпеку

За кілька хвилин після 4 ранку 11 грудня у столиці України містяни почули вибухи. Майже водночас із цим оголосили повітряну тривогу в Києві, а за хвилину й в області.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку. А проте це сталося, коли серія вибухів вже пролунала. Інформації про джерело звуків та наслідки наразі немає.

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Моніторингові пабліки припускають, що це могла бути робота ППО по ракетах типу "Іскандер-М". Тому й було чутно багато вибухів упродовж якоїсь хвилини.

Утім, з офіційних джерел ми дізнаємося, що сталося насправді, дещо згодом, коли цю інформацію перевірять та оприлюднять.

Атака на Київ 11 грудня: оновлена інформація

О 4:40 у КМВА надали таку інформацію:

Попередньо, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Дарницькому та Голосіївському районах.

Мер Кличко додав:

У Голосіївському районі уламок ракети пошкодив дах житлового будинку. Також є кілька викликів медиків в Дарницький та Шевченківський райони.

А ближче до 5 ранку стало відомо, що у Дарницькому районі сталася пожежа в недобудованій будівлі внаслідок падіння уламка ракети. Ще один уламок у цьому ж районі впав на газон, пожежі та пошкоджень в будинках поруч немає.

За інформацією медиків, один чоловік постраждав, осколкове поранення. Про все це написав мер міста.

Також була інформація про задимленість на даху житлового будинку у Голосіївському районі, але не підтвердилася.

Про відбій повітряної тривоги оголосили о 05:01.

Обстріли Києва: останні новини

Уночі 8 грудня, кілька днів тому, росіяни запустили ракети, зокрема, в напрямку столичного регіону України.

Попри певні руйнування інфраструктури (будівель, транспортних засобів, господарських споруд та газових труб), на щастя, серед людей немає постраждалих.

Сили Протиповітряної оборони відпрацювали ефективно – всі повітряні цілі в Київській області вдалося усунути. Тієї ночі загалом ворог випустив 19 крилатих ракет X-101 та X-555, з них 14 збили сили ППО.

Правоохоронці закликають громадян не ігнорувати сигнали тривоги та негайно шукати притулок.