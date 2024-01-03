Бєлгородській ППО не дають спати: Міноборони окупантів хизується "збитими" ракетами
Вночі у Бєлгороді лунали вибухи, а місцева влада заявляла про відбивання ворожої атаки. Не встигла російска ППО перепочити, як вранці на місто знову "посипалися" ракети невідомого походження.
Пізніше окупанти, як і зазвичай, почали вихваляти роботу своєї ППО, яка начебто збила усі цілі.
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Скільки ракет прилетіло у Бєлгород
Про "успіхи" бєлгородської протиповітряної обороні розповіли у міноборони країни – агресорки. Так, за даними відомства, вона знищила шість ракет ТРК "Точка-У" та шість ракет РСЗВ "Вільха". Отже, загалом йдеться про 12 повітряних цілей, якими обстріляли російську прикордонну область. Традиційно в атаці звинуватили ЗСУ.
Нагадаємо, що у Бєлгороді вранці тривогу оголошували двічі. Близько 04:30 місцеві жителі почули перші вибухи. Губернатор Гладков заявив, що буцімто на підльоті до міста "було збито кілька повітряних цілей".
Друга тривога залунала приблизно о 05:40, а влада закликала громадян ховатися у безпечних місцях.
Тривожно і гучно у Бєлгороді почало ставати ще увечері 2 січня. Вибухи були настільки потужні, що в автомобілях увімкалися сирени. Згодом Гладков звітував про нібито збиття 9 ракет
Сили оборони і безпеки вдарили по військових об'єктах Бєлгорода
- 30 грудня вдень у місті у різних районах прогриміли кілька вибухів. У соцмережі почали з'являтися відео, як чорний дим здіймається над місцями влучань, та, як перелякані росіяни падають на землю і верещать.
- Пізніше окупанти заявили буцімто про десятки жертв цієї атаки та понад сотню поранених.
- Як повідомили джерела 24 Каналу, Сили оборони і безпеки вдарили по військових об'єктах Бєлгорода. Водночас там наголосили, що до загибелі цивільних не причетні. В усьому винна недолуга робота російської ППО.
- Вночі того дня окупанти обстріляли Харків балістичними ракетами. Зранку у міноборони доповіли, що це була "помста" за Бєлгород.