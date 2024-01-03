Бєлгородській ППО не дають спати: Міноборони окупантів хизується "збитими" ракетами

Вночі у Бєлгороді лунали вибухи, а місцева влада заявляла про відбивання ворожої атаки. Не встигла російска ППО перепочити, як вранці на місто знову "посипалися" ракети невідомого походження.

Пізніше окупанти, як і зазвичай, почали вихваляти роботу своєї ППО, яка начебто збила усі цілі.

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Скільки ракет прилетіло у Бєлгород

Про "успіхи" бєлгородської протиповітряної обороні розповіли у міноборони країни – агресорки. Так, за даними відомства, вона знищила шість ракет ТРК "Точка-У" та шість ракет РСЗВ "Вільха". Отже, загалом йдеться про 12 повітряних цілей, якими обстріляли російську прикордонну область. Традиційно в атаці звинуватили ЗСУ.

Нагадаємо, що у Бєлгороді вранці тривогу оголошували двічі. Близько 04:30 місцеві жителі почули перші вибухи. Губернатор Гладков заявив, що буцімто на підльоті до міста "було збито кілька повітряних цілей".

Друга тривога залунала приблизно о 05:40, а влада закликала громадян ховатися у безпечних місцях.

Тривожно і гучно у Бєлгороді почало ставати ще увечері 2 січня. Вибухи були настільки потужні, що в автомобілях увімкалися сирени. Згодом Гладков звітував про нібито збиття 9 ракет

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