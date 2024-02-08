У Бєлгороді лунали вибухи: росіяни казали про "десятки ракет у напрямку аеропорту"

У російському Бєлгороді оголосили повітряну тривогу. Там місцева "Пе-ве-о" намагалася зловити невідомі цілі.

Вибухи і спалахи у небі стали повсякденням для прикордонного міста країни – агресорки. Удень 8 лютого там знову "доблесна ПВО" розпочала полювання на "прибульців" у повітрі.

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Що відбувалося у Бєлгороді

Десь о пів на четверту дня за київським часом у Бєлгороді залунав сигнал повітряної тривоги. Жителі міста почали писати у пабліках про щонайменше десять вибухів у небі. Влада втішала повідомленнями про роботу "Пе-ве-о".

У Бєлгороді так минають будні: відео соцмережі

Пізніше міноборони країни – агресорки заявило про збиття нібито восьми ракет на підльоті до аеропорту.

У російському місті щось бахкає: відео соцмережі

Крім того, окупанти похвалилися знищенням чотирьох снарядів РСЗВ "Вільха".

Губернатор Бєлгорода Гладков заявив про "приліт" у районі залізничного вокзалу в селі Гостищеве, через що було затримано потяг до Санкт-Петербурга.

Тут росіяни дуже "вірять" у силу їхньої "Пе-ве-о": відео соцмережі

Десь у небі над Бєлгородом 8 лютого: відео соцмережі

Десь о пів на шосту тривогу у Бєлгороді та області скасували.

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